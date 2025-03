Menschenwürde wird in Cochem in den Blick genommen

Bei einer musikalisch-geistlichen Stunde in der Fastenzeit wird in der Cochemer Martinskirche das Thema Menschenwürde beleuchtet.

Unter dem Oberbegriff NACHtKLANG gibt es am Sonntag, 6. April, um 18 Uhr in der Kirche St. Martin in Cochem eine meditative Stunde mit Musik und Texten zum Thema „Würde – Unantastbar“. In regelmäßigen Abständen beleuchtet das Team der Kirchengemeinde Cochem unter der Leitung der Cochemer Kirchenmusikerin Marion Oswald ein anderes aktuelles Thema, zu dem es sowohl Musik als auch Textbeiträge vorgetragen werden. Diesmal steht die Menschenwürde im Fokus.

Jeder Mensch hat die gleiche Würde – sie ist unantastbar. Und doch wird auf der Welt so oft gegen die Menschenrechte verstoßen. Menschen werden ausgebeutet, ungerecht behandelt, sie fliehen durch Kriege, Verfolgung, Klimaveränderung, teilt Oswald mit.

Grund genug für das Team, Menschenwürde diesmal zum Thema der musikalisch-geistlichen Stunde zu machen. Mit dabei sind die Schola der Chorgemeinschaft Cochem und Organistin Marion Oswald, die gemeinsam den NACHtKLANG in der Martinskirche gestalten. Auf dem Programm stehen neue geistliche Lieder in ein- aber auch mehrstimmiger Fassung sowie kurze Orgelmeditationen.

Mit Königsfiguren und eigens komponierter Hymne

Gemeindereferentin Petra Frey aus Neuwied hat passende Texte ausgesucht, die sie zusammen mit dem Cochemer NACHtKLANG-Texte-Team vorträgt. Sie setzt sich schon seit Längerem in ihrem beruflichen Umfeld für das Thema „Menschenwürde“ ein – unter anderem hat sie im vorigen Jahr im Pastoralen Raum Neuwied eine Ausstellung mit den Königsfiguren des Bonner Diakons und Holzbildhauers Ralf Knoblauch zum Thema „Würdevoll“ organisiert. Eine dieser Königinnen wird auch beim NACHtKLANG in Cochem dabei sein. Texte und Musik, die die Ungerechtigkeit ausdrücken, führen hin zur „Hymne der Menschenwürde“, die Marion Oswald extra zu diesem Anlass komponiert hat.

Der Eintritt ist frei. Ein Körbchen für die Unterstützung der Kirchenmusik steht bereit.