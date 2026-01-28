Mit Mut und Ziegenwanderungen: Menschen für die Kirche begeistern
Mit Mut und Ziegenwanderungen
Menschen für die Kirche begeistern
Die Kirche hat es nicht leicht. Geistliche und Gläubige werden weniger. Einer, der versucht, neue Wege zu gehen, ist Pater Albert Seul. Gelingt ihm das? Und wenn, wie?
Lesezeit 2 Minuten
Klausen. Seine Veranstaltungsreihe „Kultur in der Wallfahrtskirche“ ist in der Region bekannt und erfolgreich. Mit Ziegenwanderungen, Buchveröffentlichungen, einer Krippe in einer Ape und dem „Patermobil“ macht Pater Albert Seul OP (Orden der Prediger) immer wieder Schlagzeilen.