Mit Mut und Ziegenwanderungen
Menschen für die Kirche begeistern
Einer, der neue Wege geht: Pater Albert Seul in seinem Büro. Der Geistliche aus Klausen ist bei Social Media unterwegs und bietet Ziegenwanderungen an.
Christina Bents

Die Kirche hat es nicht leicht. Geistliche und Gläubige werden weniger. Einer, der versucht, neue Wege zu gehen, ist Pater Albert Seul. Gelingt ihm das? Und wenn, wie?

Klausen. Seine Veranstaltungsreihe „Kultur in der Wallfahrtskirche“ ist in der Region bekannt und erfolgreich. Mit Ziegenwanderungen, Buchveröffentlichungen, einer Krippe in einer Ape und dem „Patermobil“ macht Pater Albert Seul OP (Orden der Prediger) immer wieder Schlagzeilen.

