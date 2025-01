Café Bauer wird zum Restaurant Memphis in Zell: Essen wie Elvis Presley 24.01.2025, 13:05 Uhr

i Dirk Senz-Wolfs und Sabrina Wolfs freuen sich auf die Eröffnung ihres Restaurants. Im Memphis wird es überwiegend Soul-Food geben. Ulrike Platten-Wirtz

Zwei Jahre lang stand das Café Bauer in der Innenstadt von Zell leer. Jetzt zieht mit Sabrina Wolfs und Dirk Senz-Wolfs neues Leben ein. Mit dem „Memphis“ wollen sie Elvis Presleys Südstaatenflair an die Mosel bringen. Wie?

Noch sieht es ein wenig chaotisch aus in den Räumen des ehemaligen Cafés Bauer auf dem Zeller Marktplatz. Doch das wird sich bald ändern. Sabrina Wolfs und ihr Mann Dirk Senz-Wolfs sind gerade dabei, das älteste Café der Schwarze-Katz-Stadt an der Mosel in ein Restaurant zu verwandeln.

