Das Wunder von Ulmen Meisericher machen ihre Kirche St. Anna wieder schön Dieter Junker 21.08.2026, 12:00 Uhr

i Die Skulpturen und auch der Hochaltar wurden ehrenamtlich restauriert. Hubert Willems

Vor vier Jahren wurde die Kirche St. Anna in Meiserich wegen drohender Einsturzgefahr geschlossen. Jetzt erstrahlt das Gotteshaus wieder in neuem Glanz. Ohne viele Meisericher, die ehrenamtlich anpackten, wäre das nicht möglich gewesen.

Die mehr als 500 Jahre alte Kirche St. Anna in Meiserich erstrahlt in neuem Glanz. Seit rund anderthalb Jahren wurde das historische Gotteshaus umfassend saniert, der Dachstuhl und das Dach erneuert, die Außenfassade ebenso, die Gemälde und Skulpturen im Innenraum wie auch der Hochaltar restauriert und auch im Kirchenumfeld vieles neu gestaltet.







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