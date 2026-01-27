Wird essen gehen günstiger?
Mehrwertsteuer: So reagieren Vulkaneifel-Betriebe
Praktikant Lukas Ross, Eafat Khan-Samad, Erwin van't Slot (genannt Heineken) und Corina Steckenborn im Wirtshaus zu den Maaren in Gemünden.
Clara Zins-Grohé

Corona-Schließungen, hohe Energiepreise durch den Ukraine-Krieg: Viele Gastronomen atmen durch die Mehrwertsteuersenkung auf. Aber wirkt sie sich auch auf die Gäste aus?

Lesezeit 4 Minuten
Gerolstein/Neroth/Gemünden. Zum 1. Januar wurde die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf sieben Prozent gesenkt. Merken das auch die Gäste oder werden damit Löcher gestopft? Der Volksfreund hat sich in der Vulkaneifel umgehört. „Durch dick und dünn“, heißt es bei Janko Drlic im Balkangrill Gerolstein: „Ich denke schon, dass man mit Optimismus in 2026 starten kann.

