Online-Service in Cochem-Zell Mehr Überblick im Digital-Dschungel Dieter Junker 16.03.2026, 06:00 Uhr

i Der Screenshot zeigt einen Ausschnitt der Homepage Cochem-Zell.de. Die Grünen halten eine Weiterentwicklung zu einem zentralen Service- und Transparenzportal für sinnvoll. Screenshot/Birgit Pielen

Website, Ratsinfosystem, IKZ-Portal und Chatbot – der Kreis Cochem-Zell stellt bereits viele Informationen online bereit. Auf Initiative der Grünen soll nun geprüft werden, ob ein zentrales Serviceportal die bestehenden Angebote bündeln kann.

Schon jetzt stellt der Kreis Cochem-Zell seinen Bürgern zahlreiche Informationen online zur Verfügung. Es gibt eine Website und das Ratsinformationssystem mit Unterlagen zu den Gremiensitzungen. Es gibt den Chatbot KAI und das IKZ-Portal, in dem beispielsweise Anträge für BAföG, Kfz-Zulassung, Gewerbe, Wohngeld oder Wunschkennzeichen online gestellt werden können.







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