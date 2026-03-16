Website, Ratsinfosystem, IKZ-Portal und Chatbot – der Kreis Cochem-Zell stellt bereits viele Informationen online bereit. Auf Initiative der Grünen soll nun geprüft werden, ob ein zentrales Serviceportal die bestehenden Angebote bündeln kann.
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Schon jetzt stellt der Kreis Cochem-Zell seinen Bürgern zahlreiche Informationen online zur Verfügung. Es gibt eine Website und das Ratsinformationssystem mit Unterlagen zu den Gremiensitzungen. Es gibt den Chatbot KAI und das IKZ-Portal, in dem beispielsweise Anträge für BAföG, Kfz-Zulassung, Gewerbe, Wohngeld oder Wunschkennzeichen online gestellt werden können.