Online-Service in Cochem-Zell
Mehr Überblick im Digital-Dschungel
Der Screenshot zeigt einen Ausschnitt der Homepage Cochem-Zell.de. Die Grünen halten eine Weiterentwicklung zu einem zentralen S
Der Screenshot zeigt einen Ausschnitt der Homepage Cochem-Zell.de. Die Grünen halten eine Weiterentwicklung zu einem zentralen Service- und Transparenzportal für sinnvoll.
Screenshot/Birgit Pielen

Website, Ratsinfosystem, IKZ-Portal und Chatbot – der Kreis Cochem-Zell stellt bereits viele Informationen online bereit. Auf Initiative der Grünen soll nun geprüft werden, ob ein zentrales Serviceportal die bestehenden Angebote bündeln kann.

Lesezeit 2 Minuten
Schon jetzt stellt der Kreis Cochem-Zell seinen Bürgern zahlreiche Informationen online zur Verfügung. Es gibt eine Website und das Ratsinformationssystem mit Unterlagen zu den Gremiensitzungen. Es gibt den Chatbot KAI und das IKZ-Portal, in dem beispielsweise Anträge für BAföG, Kfz-Zulassung, Gewerbe, Wohngeld oder Wunschkennzeichen online gestellt werden können.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren