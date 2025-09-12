In Sachen Glasfaser geht es im Kreis Cochem-Zell bald weiter, Millionensummen werden in die bessere Anbindung investiert. Im jüngsten Kreistag gab es dazu gute aber auch ernüchternde Neuigkeiten.

Der Kreistag hat den Weg frei gemacht für den weiteren Glasfaserausbau im Kreis Cochem-Zell. Einstimmig wurden die Aufträge für die vier Ausbaubereiche vergeben, nun müssen die entsprechenden Förderanträge gestellt werden. Danach soll der Ausbau in Angriff genommen werden.

„Das ist heute eine wichtige Entscheidung für die Zukunft unseres Kreises, sowohl für Unternehmen wie auch für die Menschen“, betonte Landrätin Anke Beilstein im Kreistag. Cochem-Zell habe schon in den vergangenen Jahren große Anstrengungen beim Gigabitausbau unternommen, nun gehe es um den nächsten wichtigen Schritt, machte sie deutlich. Es wäre die nächste und voraussichtlich auch finale Ausbaustufe für die Breitbanderschließung im Kreis, nach der Breitbandnacherschließung und der Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten, die von der Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell, der BIG, fertiggestellt wurden.

Eigenwirtschaftlich nicht möglich

Da im ländlichen Bereich ein solcher Ausbau eigenwirtschaftlich allerdings nicht möglich sei und damit ein Marktversagen feststehe, habe der Eigenbetrieb Wirtschaft und Innovation der Kreiswerke hier die nächste Ausbaustufe vorbereitet, erläuterte die Landrätin. Darum sei bereits 2022 ein Vertrag des Kreises mit den vier Verbandsgemeinden zum Gigabitausbau geschlossen worden, um dieses Projekt gemeinsam anzugehen – mit einem Ausbauvolumen von rund 8200 Adresspunkten und einer erforderlichen Tiefbaulänge von rund 450 Kilometer und einer damals kalkulierten Wirtschaftlichkeitslücke von rund 58 Millionen Euro.

Mittlerweile liegen auch Förderzusagen des Bundes in Höhe von 60 Prozent und des Landes in Höhe von 30 Prozent zu der kalkulierten Wirtschaftslücke vor, die verbleibenden zehn Prozent sollen vom Kreis und den vier Verbandsgemeinden zu gleichen Teilen getragen werden. Nach Vorlage der Angebote für vier Lose – es handelt sich die Ausbaugebiete „Eifel Nord“ mit der Verbandsgemeinde Kaisersesch, „Eifel West“ mit der Verbandsgemeinde Ulmen, „Mosel“ mit den Verbandsgemeinden Cochem und Zell sowie „Hunsrück“ mit den Höhengemeinden der Verbandsgemeinden Zell und Cochem – steht nur fest, dass der Ausbau deutlich günstiger werden wird als ursprünglich kalkuliert. Statt der erwarteten 58 Millionen Euro sind es nun nur noch 30 Millionen Euro.

„Das ist immer noch eine Riesensumme, aber wir sind natürlich froh, dass wir doch so deutlich unter der ursprünglichen Planung liegen“, so Landrätin Anke Beilstein. Sofern die Förderzusagen von Bund und Land Bestand haben, bleiben für Kreis und jede Verbandsgemeinde ein Eigenanteil von etwas mehr als 600.000 Euro. Nach den derzeitig zugesagten Förderquoten von Bund und Land würde der Bund 18,4 Millionen Euro übernehmen, das Land 9,2 Millionen Euro zuschießen.

Auch im Kreistag herrschte Erleichterung über diese niedrigeren Kosten vor. Und Freude, dass der Ausbau nun ansteht. „Das ist ein längst überfälliger Schritt, der nun angegangen wird“, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Jürgen Hoffmann. Und der FWG-Fraktionsvorsitzende Albert Jung ergänzte: „Das ist eine wirklich gute Entwicklung für den Kreis, nicht zuletzt, weil der Ausbau nun doch deutlich günstiger werden wird.“

Zeitrahmen bereitet Sorge

Auch die SPD signalisierte Zustimmung. „Darauf warten wir doch schon lange und wir hoffen schon viele Jahre, dass es klappt. Daher ist es gut, dass es jetzt endlich losgeht“, so deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender Helmut Braunschädel.

Ein wenig Bauchschmerzen bereitet dem Kreistag allerdings der Zeitrahmen für diesen Ausbau. Daniel Kleist vom TÜV Rheinland, der das Vergabeverfahren begleitete, betonte, dass von einer Ausbauzeit von 143 Wochen, also 2,7 Jahren, auszugehen sei, wenn denn die endgültigen Förderzusagen vorliegen würden, die nun beantragt würden. Eine lange Zeit also noch. Aber er meinte auch im Kreistag: „Wir gehen davon aus, dass alle vier Ausbauprojekte gegen Ende 2028 abgeschlossen sind.“