Zeller Klinikschließung Mehr Patienten in der Notaufnahme Wittlich Ursula Bartz 29.10.2025, 12:00 Uhr

i Das Wittlicher Verbundkrankenhaus. Portaflug

Das Krankenhaus in Zell ist seit knapp vier Monaten Geschichte. Das hat spürbare Folgen insbesondere für die Notaufnahme des Verbundkrankenhauses in Wittlich.

Wittlich. Sie haben gestritten, revoltiert, protestiert, und doch hatten die Menschen im Landkreis Cochem-Zell keine Chance, das Klinikum Mittelmosel zu erhalten. Zum 30. Juni wurde der Betrieb in Zell eingestellt. Zu unrentabel, lautete das Urteil.Das Haus wird seitdem zu einem Medizinischen Versorgungszentrum umgewandelt: Der ambulante Bereich wird also ausgebaut, die Notfallaufnahme und die stationären Behandlungen fallen weg.







