Der Cochem-Zeller Kreisausschuss hat sich jüngst mit einer geplanten Besoldungserhöhung für CDU-Landträtin Anke Beilstein befasst. So äußerten sich die Parteien.

In seiner nächsten Sitzung wird der Kreistag über eine Höherstufung bei der Besoldung von Landrätin Anke Beilstein (CDU) zu entscheiden haben. Derzeit ist die Landrätin in der Besoldungsgruppe B4 eingestuft, eine Höherstufung ist nach Ablauf der ersten zwei Jahre der Amtszeit zulässig, wäre also ab dem 1. November möglich. Im beschlossenen Stellenplan des Haushalts ist die Stelle bereits mit Besoldungsgruppe B5 ausgewiesen.

Während die Mehrheit des Kreisausschusses hier Zustimmung signalisierte, lehnte die AfD die Höherstufung ab. „Die guten Zeiten sind vorbei, wir haben einen hochdefizitären Haushalt und es ist kein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen“, kritisierte deren Fraktionsvorsitzender Jörg Zirwes. Es gehe ihm hier nicht um die Person der Landrätin, sondern darum, dass eine solche Höherstufung derzeit nicht sinnvoll sei, so der Bundestagsabgeordnete.

„Diese Höherstufung war bei ihrer Wahl schon bekannt und die Landrätin hat sich sicher auch darauf verlassen.“

Burkhard Karrenbrock, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Cochem-Zeller Kreistag, zur geplanten Besoldungserhöhung für Landrätin Anke Beilstein (CDU)

Dem wollten die anderen Fraktionen nicht folgen. „Diese Höherstufung war bei ihrer Wahl schon bekannt und die Landrätin hat sich sicher auch darauf verlassen“, unterstrich der Grünen-Fraktionsvorsitzende Burkhard Karrenbrock. Dazu komme, dass sie mit Problemen in ihrer Amtszeit zu kämpfen gehabt habe, für die sie nicht verantwortlich gewesen sei. Diese Erhöhung mache zudem nur etwas mehr als 7400 Euro im Jahr aus. „Daher bin ich nicht bereit, hier eine populistische Symbolpolitik mitzutragen“, betonte er im Kreisausschuss.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Stephanie Balthasar-Schäfer wies darauf hin, dass der Haushalt nicht vor dieser Besoldung abhängig sei, und ihr SPD-Kollege Bernd Schuwerack erklärte im Kreisausschuss: „Diese Höherstufung steht ihr zu und wir haben ja bereits im Haushalt dem bereits zugestimmt.“

Medienberichte: Steuerzahlerbund kritisiert Höherstufung

Stehen außer der AfD also alle Fraktionen hinter dieser Höherstufung, hat laut Medienberichten allerdings der Steuerzahlerbund Rheinland-Pfalz diese Vorhaben angesichts der Kreisfinanzen als unangemessen kritisiert, obwohl alles rechtlich möglich wäre.