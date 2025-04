Im kommenden Schuljahr ist die Zahl der Anmeldungen an den weiterführenden Schulen für die Klassenstufe 5 im Kreis Cochem-Zell gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen, die Anmeldungen für die Oberstufen an den Schulen sind dagegen spürbar gesunken.

Die Kreisverwaltung hat kürzlich dem Kreistag die aktuellen Zahlen der Anmeldungen für das kommende Schuljahr mitgeteilt. Danach haben sich für das Schuljahr 2025/26 an den weiterführenden Schulen des Kreises insgesamt 496 Kinder für die fünften Klassen angemeldet. Das sind 55 mehr als im vergangenen Schuljahr.

Im Schuljahr 2023/24 waren es 450 Anmeldungen, im Jahr zuvor 400 Anmeldungen. Im aktuellen Schuljahr besuchen 555 Kinder die Grundschulen im Kreis. Von den 496 Anmeldungen stammen 37 von Kindern außerhalb des Kreises Cochem-Zell.

Cochem ist der stärkste Schulstandort

Die meisten Anmeldungen für das kommende fünfte Schuljahr erhielt laut Kreisverwaltung die gemeinsame Stufe von Realschule plus und Martin-von-Cochem-Gymnasium in Cochem mit 211 Kindern. Das sind deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Im jetzigen Schuljahr gab es hier 179 Anmeldungen.

An der IGS in Zell gibt es 112 Anmeldungen für das Schuljahr 2025/26 und damit genauso viele wie in den vergangenen Jahren. Die Realschule plus Kaisersesch verzeichnet gegenüber dem aktuellen Schuljahr mit 93 Anmeldungen ein leichtes Plus. An der Realschule plus in Treis-Karden wurden 46 Kinder angemeldet, neun mehr als im aktuellen Schuljahr. Und an der Realschule plus Vulkaneifel sind es 34 Anmeldungen, fünf mehr als im Schuljahr 2024/25.

Oberstufen verzeichnen teils deutliche Rückgänge

Können sich die weiterführenden Schulen also alle über ein Plus bei den Anmeldungen für die fünfte Klassenstufe freuen, so gibt es bei den Oberstufen im Kreis Cochem-Zell im kommenden Schuljahr teilweise sogar deutliche Rückgänge. Vor allem an der Fachoberschule Kaisersesch ist dies deutlich zu beobachten. Hier gibt es aktuell 47 Anmeldungen für die Klassenstufe 11. Im aktuellen Schuljahr waren es in Kaisersesch dagegen noch 77 Schülerinnen und Schüler, die die Schule besuchen wollten.

IGS kann sich über leichten Zuwachs freuen

Ebenfalls einen Rückgang verzeichnet das Cochemer Martin-von-Cochem-Gymnasium. Hier wurden 83 Schülerinnen und Schüler für die neue Oberstufe angemeldet, neun weniger als im aktuellen Schuljahr. Dagegen kann sich die IGS Zell über einen leichten Zuwachs freuen. Hier gibt es 35 Anmeldungen, fünf mehr als im Schuljahr 2024/25.

Mit insgesamt 165 Anmeldungen für die Oberstufe verzeichnet der Kreis hier gegenüber dem aktuellen Schuljahr ein Minus von 34 Schülerinnen und Schüler. Im Schuljahr 2023/24 waren es 171 Anmeldungen, im Schuljahr zuvor 188 Anmeldungen.