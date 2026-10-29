Über das Ende des Lebens sprechen? Das ist für viele ein Tabuthema – nicht für Bestattermeister Mathias Franze aus Zell. Er lädt zu einer Ausstellung, die an den verstorbenen IGS-Lehrer Martin Richerzhagen erinnert.
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„Der Tod ist mein Freund.“ Das ist ein ungewöhnlicher Satz, erst recht von einem 27-Jährigen. Er stammt von Mathias Franze, Bestattermeister in Zell. Er will das Tabuthema aufbrechen und die Angst vor dem Ende des Lebens nehmen. „ Ich sehe den Tod als Wegbegleiter“, sagt er.