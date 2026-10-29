Bestattermeister in Zell Mathias Franze (27): „Der Tod ist mein Freund“ Birgit Pielen 29.10.2026, 12:19 Uhr

i Mathias Franze will Menschen die Scheu vor dem Tod nehmen. Auch deshalb lädt er am Samstag, 31. Oktober, zu einer Ausstellung in sein Bestattungsunternehmen auf dem Zeller Barl ein. Gezeigt werden Kunstwerke von IGS-Schülern. Sie erinnern an den verstorbenen Lehrer Martin Richerzhagen. Birgit Pielen

Über das Ende des Lebens sprechen? Das ist für viele ein Tabuthema – nicht für Bestattermeister Mathias Franze aus Zell. Er lädt zu einer Ausstellung, die an den verstorbenen IGS-Lehrer Martin Richerzhagen erinnert.

„Der Tod ist mein Freund.“ Das ist ein ungewöhnlicher Satz, erst recht von einem 27-Jährigen. Er stammt von Mathias Franze, Bestattermeister in Zell. Er will das Tabuthema aufbrechen und die Angst vor dem Ende des Lebens nehmen. „ Ich sehe den Tod als Wegbegleiter“, sagt er.







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