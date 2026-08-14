Der Waldbrand im Kondelwald ist einer der schlimmsten Brände im Landkreis Bernkastel-Wittlich in diesem Extremjahr. So schlimm sei die Lage noch nie gewesen, sagt Brandschutzinspekteur Jörg Teusch.
Lesezeit 2 Minuten
Die Flammen fraßen sich vom Dienstagnachmittag an durch den Kondelwald – ein ohnehin schon trockenes Gebiet, das in diesem Jahr umso mehr schnelles Futter für die Flammen bot: Schon seit vielen Stunden sind die Rettungskräfte im Bengeler Ortsteil Springiersbach im Einsatz, wo eine rund fünf Hektar große Waldfläche in Brand geraten war.