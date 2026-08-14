400 Einsatzkräfte
Massiver Brand in Bengel: Das ist der Stand am Freitag
Nur von außen durften die Feuerwehrleute dem Brand im Kondelwald zu Leibe rücken
Nur von außen durften die Feuerwehrleute dem Brand im Kondelwald zu Leibe rücken
Andreas Sommer

Der Waldbrand im Kondelwald ist einer der schlimmsten Brände im Landkreis Bernkastel-Wittlich in diesem Extremjahr. So schlimm sei die Lage noch nie gewesen, sagt Brandschutzinspekteur Jörg Teusch.

Lesezeit 2 Minuten
Die Flammen fraßen sich vom Dienstagnachmittag an durch den Kondelwald – ein ohnehin schon trockenes Gebiet, das in diesem Jahr umso mehr schnelles Futter für die Flammen bot: Schon seit vielen Stunden sind die Rettungskräfte im Bengeler Ortsteil Springiersbach im Einsatz, wo eine rund fünf Hektar große Waldfläche in Brand geraten war.
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