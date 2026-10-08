Bürger verunsichert
Maskierte Person auf Eifeler Spielplatz gesichtet 
Auf dem Bild ist der Spielplatz „Titicacasee" in Gerolstein zu sehen. Hier haben zwei Kinder Ende September eine zeitweise maski
Auf dem Bild ist der Spielplatz „Titicacasee" in Gerolstein zu sehen. Hier haben zwei Kinder Ende September eine zeitweise maskierte Person gesehen.
Jürgen Kotz

In der Dämmerung sehen zwei Kinder eine Person mit Maske auf dem Spielplatz „Titicacasee“ in Gerolstein. Die Fahndung läuft, Eltern sind besorgt. Was wir über den Fall wissen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Spielplatz „Titicacasee“ liegt mitten in einem Wohngebiet gleich neben der Grundschule. Dort soll es vergangene Woche zu einer Begegnung gekommen sein, die nicht nur die Polizei, sondern auch die Bürger in Gerolstein beschäftigt. Viel ist bisher nicht bekannt, aber das Wenige beunruhigt seither viele Eltern in der Brunnenstadt.
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