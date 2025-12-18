Aus für Grundschule Masburg Masburgs Ortschef: Projekt Laubach wird Finanzdesaster Brigitte Meier 18.12.2025, 18:00 Uhr

i Die Grundschule Masburg soll nach dem Willen des Verbandsgemeinderates Kaisersesch sofort und nicht erst 2029/30 geschlossen werden. Brigitte Meier

Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch hat beschlossen, den Grundschulstandort in Masburg sofort zu schließen. An der Entscheidung übt der dortige Ortsbürgermeister Patrick Schopp scharfe Kritik – mit folgenden Argumenten.

Die Schließung der Grundschule Masburg zugunsten der Grundschule Laubach als Schule für alle Kinder auch aus Hauroth, Eppenberg und Kalenborn ist aus Sicht des Verbandsgemeinderats Kaisersesch und der Schulleitung sinnvoll. Doch Masburgs Ortsbürgermeister hält die Entscheidung für einen großen Fehler.







