Masburgs Ortschef: Projekt Laubach wird Finanzdesaster

Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch hat beschlossen, den Grundschulstandort in Masburg sofort zu schließen. An der Entscheidung übt der dortige Ortsbürgermeister Patrick Schopp scharfe Kritik – mit folgenden Argumenten.
Die Schließung der Grundschule Masburg zugunsten der Grundschule Laubach als Schule für alle Kinder auch aus Hauroth, Eppenberg und Kalenborn ist aus Sicht des Verbandsgemeinderats Kaisersesch und der Schulleitung sinnvoll. Doch Masburgs Ortsbürgermeister hält die Entscheidung für einen großen Fehler.