Sammler aus Leidenschaft Masburg: Klaus Kalmes knattert auf 100 Jahre alter DKW Ulrike Platten-Wirtz 24.02.2026, 14:00 Uhr

i Zusammen sind sie 175 Jahre alt, zum 75. Geburtstag steigt Klaus Kalmes noch einmal auf eine DKW Baujahr 1926. Ulrike Platten-Wirtz

Schon als Jugendlicher hat Klaus Kalmes seine Leidenschaft für Motorräder entdeckt. Inzwischen ist er 75 Jahre alt und sammelt alte Zwei- und Viertakter. Darunter sind auch Raritäten wie eine 100 Jahre alte DKW.

In Reih und Glied stehen rund 40 Maschinen im Keller von Klaus Kalmes. Nahezu ausschließlich Zwei- und Viertakter-Motorräder, die zwischen 1926 und den frühen 1970ern gebaut wurden. Klaus Kalmes ist Sammler. Sein Herz schlägt für Motorräder. „Das war schon so, als ich zwölf Jahre alt war“, erklärt er.







