Kunst in Bullay und Zell
Martin Richerzhagen: Was von ihm bleibt
Seine Welt und seine Kunst waren bunt: Martin Richerzhagen unterrichtete an der IGS Zell viele Generationen Schüler und eroberte
Seine Welt und seine Kunst waren bunt: Martin Richerzhagen unterrichtete an der IGS Zell viele Generationen Schüler und eroberte mit ihnen den öffentlichen Raum.
Birgit Pielen

Seine Welt und seine Kunst waren bunt: Martin Richerzhagen unterrichtete an der IGS Zell viele Generationen Schüler und eroberte mit ihnen den öffentlichen Raum. Sein viel zu früher Tod hinterlässt eine große Lücke.

Bei vielen Menschen in der Verbandsgemeinde Zell ist die Trauer groß: Der plötzliche und viel zu frühe Tod von Martin Richerzhagen im Alter von 64 Jahren hinterlässt Fassungslosigkeit und einen tiefen Schmerz.Was als Trost bleibt, sind unter anderem Erinnerungen an sein großartiges Wirken.
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