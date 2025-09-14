Ein gutes Auge und eine ruhige Hand sind nötig, um den Pfeil zielsicher auf der Darts-Scheibe zu platzieren. Dass mit der Gaudi auch Gutes getan werden kann, war in Büchel zu erleben.

Parallel zum ruhigen Händchen war bei den Benefiz-Darts-Open in Büchel auch ein zielsicheres Auge gefragt, um die Wurfpfeile erfolgreich auf der Dartscheibe zu platzieren. Bei der sechsten Auflage der Veranstaltung war es erneut Organisator Björn Schneiders, der mit seinem Helferteam im Sportlerheim eine multifunktionale Darts-Arena nach dem englischen „Ally-Pally-Vorbild“ (Alexandra Palace) eingerichtet hatte.

Lebertransplantationszentrum wird unterstützt

Für das „Double-out“ nach der 501-Punkte-Vorgabe gingen 40 Sportler für ein schnelles Finish an den Start. Aus den Siegern der Gruppenphasen rekrutierten sich dann vier Endspielteilnehmer, die mit einem spannenden Finale erfreuten. Dabei bewies Martin Brengmann das treffsicherste Händchen. Er verwies Eugen Wiese und Majus Gielnik auf die nachfolgenden Plätze und sicherte sich den Wanderpokal. Mit dem eingenommenen Geld unterstützen die Darts-Sportler um Björn Schneiders abermals das Reha-Klinikum Ederhof in Strohnach (Lebertransplantationszentrum Österreich).