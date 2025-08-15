Markus Burger ist ein Wanderer zwischen den Welten. In Pünderich aufgewachsen, entdeckte er früh seine Liebe zum Klavier. Heute lebt er in Los Angeles und ist als Jazzmusiker international gefragt. Jetzt kehrt er an die Mosel zurück.

Er ist Pianist, Komponist und Kosmopolit: Markus Burger wuchs in Pünderich auf, lebt heute in Los Angeles und kehrt im Rahmen des Moselmusikfestivals in seine Heimat zurück. Wir haben vor seinen Konzerten in Traben-Trarbach und Föhren mit dem 58-Jährigen gesprochen – über seine familiäre Prägung, die Magie der Musik, das Fliegenfischen und die Trump-Regierung.

Herr Burger, Sie sind in Pünderich aufgewachsen. Wer hat Sie dort musikalisch inspiriert?

Ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen – Musik war bei uns allgegenwärtig. Besonders geprägt haben mich zwei meiner Onkel: Hans Burger, der als Jazzpianist arbeitete, und Robert, der als Kirchenmusiker tätig war. Ihre unterschiedlichen musikalischen Welten – die Freiheit und Improvisation des Jazz einerseits und die Struktur und Tradition der Kirchenmusik andererseits – haben meinen eigenen Weg als Musiker entscheidend beeinflusst.

i "Viele meiner Kompositionen entstehen aus einem tiefen Natur­empfinden und meiner Leidenschaft fürs Fliegenfischen", sagt Markus Burger im Interview mit unserer Zeitung. Cibelle Burger

Was empfinden Sie, wenn Sie aus den USA in Ihre Heimatregion zurückkehren, um dort – wie jetzt beim Moselmusikfestival – Konzerte zu geben?

Es ist immer ein besonderes Gefühl, in der Heimat aufzutreten. Die Landschaft, der Fluss, die Weinberge – all das weckt Erinnerungen an meine Kindheit. Viele meiner Kompositionen entstehen aus einem tiefen Natur­empfinden und meiner Leidenschaft fürs Fliegenfischen. Alben wie „The Alaska Sessions“ oder Songs wie „Inspired by People and Places“ sind inspiriert von meinen Lieblingsorten – Alaska, Oregon, Norwegen, aber auch von der Mosel. „River Child“ ist mein musikalisches Tribut an die Flüsse meiner Kindheit, die Mosel und den Alfbach, und an die Ruhe und Konzentration, die das Fliegenfischen mit sich bringt.

Ist es auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten, wenn Sie in Traben-Trarbach oder in der Eifel auftreten?

Ja, absolut. Bei fast jedem Konzert treffe ich Menschen aus meiner Schulzeit oder Nachbarschaft. Es ist schön, nach vielen Jahren wieder miteinander ins Gespräch zu kommen und zu sehen, wie sich alle Wege entwickelt haben.

i Markus Burger sagt: "Chantz Powell ist ein beeindruckender Musiker, dessen Auftritte mit Sicherheit das Publikum begeistern werden." Das Foto zeigt die beiden bei einem Konzert in Erfurt 2024. Frank Karmeyer

Als Kosmopolit kennen Sie viele Welten. Wie blicken Sie auf Deutschland, seitdem Sie in den USA leben?

Mit etwas Abstand sehe ich Deutschland heute noch bewusster als ein Land mit starken sozialen Strukturen, hoher Lebensqualität und großem kulturellem Erbe. Gleichzeitig fällt mir auf, dass die Regierung nicht immer das tut, was die Wählerinnen und Wähler wollen. Besonders bedenklich finde ich den zunehmenden Antisemitismus, der mir in den letzten Jahren stärker auffällt.

Und wie blicken Sie auf die USA, die seit der Trump-Regierung in Deutschland für Befremden und Entfremdung sorgt?

In den USA ist vieles komplexer, als es in den deutschen Medien oft dargestellt wird – dort wird nicht alles so schwarz-weiß gesehen. Die Biden-Jahre waren für mich persönlich, auch als Familienmensch, die schwierigsten: Inflation, Drogenproblematik, illegale Einwanderung und Kriminalität haben spürbar zugenommen und waren in dieser Form für mich vorher nicht erlebbar. Gleichzeitig gibt es Regionen, in denen der soziale Zusammenhalt stark ist – besonders an der Ostküste, wo die Strukturen deutschen Städten ähnlicher sind, und in Alaska, wo Gemeinschaftssinn oft überlebenswichtig ist.

i Markus Burger hat mehrere Lehraufträge an Colleges und Universitäten in den USA. Michael Easly

Spielen Sie als Jazzmusiker in Deutschland/Europa „anders“ als in den USA? Ist das Publikum musikalisch anders sozialisiert worden?

Ja, ich spüre Unterschiede. In Europa ist das Publikum oft sehr konzentriert und hört aufmerksam zu, in den USA ist es manchmal spontaner und expressiver in der Reaktion. Beides hat seinen Reiz, und als Musiker passt man sich intuitiv der Atmosphäre an.

„Im Jazz lernt man, dass man im Moment viel Musik erschaffen kann, wenn der Körper mitspielt“, haben Sie in einem Interview erzählt. Können Sie Nicht-Musikern erklären, was das bedeutet?

Wenn ich im Jazz improvisiere, ist das wie ein Gespräch ohne vorher festgelegten Text. Der Körper – also Atmung, Haltung, Bewegungsfluss – hilft dabei, in diesen kreativen Fluss zu kommen. In diesem Moment verschwindet das Denken über Technik, und man reagiert spontan auf das, was die Mitmusiker spielen. Das ist sehr lebendig und manchmal fast magisch.

Sie haben mehrere Lehraufträge an Colleges und Universitäten in den USA, unter anderem für Musikbusiness. Was muss man, kurz gefasst, über dieses Business wissen?

Ich sehe meine Aufgabe als Professor darin, Studierende auf vielfältige berufliche Herausforderungen vorzubereiten. Gerade das Thema Entrepreneurship – also unternehmerisches Denken und Handeln – stelle ich stark in den Vordergrund. Das Musikbusiness ist heute eine Mischung aus künstlerischer Arbeit und unternehmerischem Geschick. Wer erfolgreich sein will, muss musikalische Exzellenz anstreben, aber auch verstehen, wie man sich vermarktet, Netzwerke aufbaut und seine Rechte schützt.

i Markus Burger wird mit Chantz Powell (rechts) auch beim Moselmusikfestival auftreten. Frank Karmeyer

Sie vermissen in den USA die sozialen Strukturen deutscher Städte, haben Sie einmal gesagt. Können Sie uns das näher erklären?

In Deutschland gibt es vielerorts eine gewachsene Gemeinschaftsstruktur – Vereine, Nachbarschaften, öffentliche Plätze, wo man sich begegnet. In vielen amerikanischen Städten fehlt das, weil die Menschen oft sehr mobil sind und die Städte stärker zersiedelt sind. An der Ostküste der USA findet man dagegen Strukturen, die deutschen Städten ähnlicher sind, und in Alaska ist der soziale Zusammenhalt oft besonders stark, weil man in der Natur und im Klima aufeinander angewiesen ist. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist mir sehr wichtig.

Wenn Ihnen spontan Kompositionen zu Deutschland und zu den USA einfielen, wie würden die klingen?

Deutschland würde für mich eher in klaren, strukturierten Harmonien erscheinen, mit einer besonderen Liebe zur Bach’schen Chromatik im Bass. Die USA hingegen klingen für mich nach einer Verbindung von Folkmusik mit den offenen Harmonien und dem Minimalismus von Komponisten wie Steve Reich und Philip Glass. Oft verbinde ich beide Welten in meinen Kompositionen, die aus persönlichen Erlebnissen, Begegnungen und Orten entstehen. Die Natur, das Wasser und die Stille beim Fliegenfischen sind dabei immer wieder Quelle für neue Melodien und Stimmungen.

Markus Burger spielt beim Moselmusikfestival am Mitwoch, 20. August, 19 Uhr, in der Villa Huesgen in Traben-Trarbach. Das Konzert ist ausverkauft, es gibt eine Warteliste. Am Freitag, 22. August, 19.30 Uhr, gastieren Markus Burger & The Blue Angels mit Chantz Powell bei Schoenergie in Föhren. Für dieses Konzert gibt es noch Karten. Infos unter www.moselmusikfestival.de

Er war schon als Austauschschüler in Kalifornien

Markus Burger wuchs in Pünderich auf und erhielt Klavierunterricht seit dem achten Lebensjahr. Schon früh gewann er klassische Musikwettbewerbe. 1993 war er Preisträger von „Jugend jazzt“ in Rheinland-Pfalz und NRW. Mit dem Jazzorchester Rheinland-Pfalz war er auf mehreren Auslandstourneen. Heute gehört er zur obersten Liga des internationalen Musikgeschäftes, spielte mit Persönlichkeiten wie Peter Erskine, Bob Magnusson, Norma Winstone, Kenny Wheeler oder Albert Mangelsdorff. Burger ist Professor am angesehenen Fullerton College und unterrichtet an der San Diego-State-Universität. Seit dem Jahr 2000 lebt er in Kalifornien. 1983 war er als Austauschschüler mit dem Rotary Club zum ersten Mal dort – und lernte dabei seine spätere Frau kennen, ebenfalls Austauschschülerin. Neben vielen Auszeichnungen erhielt Markus Burger 2021 den Kulturpreis des Kreises Bernkastel-Wittlich. pie