Investor Van der Voort in Zell „Marina Weingarten ist mein Herzensprojekt“ 20.09.2025, 06:00 Uhr

i Für den niederländischen Investor John van der Voort ist Marina Weingarten in Zell ein Herzensprojekt. Seit 2007 bemüht er sich um die Realisierung der Ferienhausanlage mit Sportboothafen. Marina Weingarten Projekt GmbH

Der niederländische Investor John van der Voort will seit 2007 das Projekt Marina Weingarten in Zell umsetzen – bisher vergebens. Warum er trotzdem nicht aufgibt, erklärt er im Interview mit unserer Zeitung.

John van der Voort hat seit 2007 bereits mehrere Millionen Euro in das Projekt Marina Weingarten in Zell gesteckt, das er zwischen Zell und Briedel inmitten der Weinberge realisieren will. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt er: „Es ist äußerst wichtig für die Region, dass dieser Impuls entsteht.







