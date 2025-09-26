BUND und Bürgerinitiative „Marina Weingarten ist in Zell nicht realisierbar“ 26.09.2025, 06:00 Uhr

i Agnes Hennen (links) vom BUND Cochem-Zell und Andrea Lehmen von der Bürgerinitiative „Erhalt der Kulturlandschaft Zeller Hamm“ erklären die Gründe, die aus ihrer Sicht gegen das Projekt Marina Weingarten in Zell sprechen. Birgit Pielen

Der BUND will mithilfe der Bürgerinitiative „Erhalt der Kulturlandschaft Zeller Hamm“ erneut klagen, sollte der Sportboothafen für Marina Weingarten in Zell genehmigt werden. Agnes Hennen und Andrea Lehmen erklären die Gründe.

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) hat bereits einmal erfolgreich gegen das Projekt Marina Weingarten in Zell geklagt – und er will wieder juristisch dagegen vorgehen, sollte Investor John van der Voort die noch fehlende Genehmigung der Struktur- und Dienstleistungsdirektion (SGD) Nord für den Sportboothafen, der die Ferienhaussiedlung ergänzen soll, bekommen.







