Entsteht im Zeller Hamm ein großer Ferienpark samt Sportboothafen? Endgültig beantwortet ist diese Frage auch nach fast zwei Jahrzehnten noch nicht. Ins Projekt Marina Weingarten kommt jetzt neue Bewegung.
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Die Planungen für ein Ferienhausgebiet mit angegliedertem Sportboothafen im Zeller Hamm gehen in die nächste Runde. Die Investorengruppe Marina & Weingarten Zell Projekt GmbH hat die entsprechenden Baupläne für das Ferienhausgebiet sowie für die Erschließungsstraße bei der Verbandsgemeinde Zell eingereicht, das Offenlegungsverfahren ist hier bereits beendet.