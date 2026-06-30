Viel Kritik von BUND und BI
Marina-Pläne Zell gehen in die nächste Runde
An den Hängen der Zeller und Briedeler Weinberge soll der Ferienpark Marina Weingarten gebaut werden.
An den Hängen der Zeller und Briedeler Weinberge soll der Ferienpark Marina Weingarten gebaut werden.
Kevin Rühle

Entsteht im Zeller Hamm ein großer Ferienpark samt Sportboothafen? Endgültig beantwortet ist diese Frage auch nach fast zwei Jahrzehnten noch nicht. Ins Projekt Marina Weingarten kommt jetzt neue Bewegung.

Lesezeit 3 Minuten
Die Planungen für ein Ferienhausgebiet mit angegliedertem Sportboothafen im Zeller Hamm gehen in die nächste Runde. Die Investorengruppe Marina & Weingarten Zell Projekt GmbH hat die entsprechenden Baupläne für das Ferienhausgebiet sowie für die Erschließungsstraße bei der Verbandsgemeinde Zell eingereicht, das Offenlegungsverfahren ist hier bereits beendet.

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Kreis Cochem-ZellUmwelt

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