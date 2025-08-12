Ob FKK-Strand oder Wohnmobil-Panne: Marco Weber aus Gamlen sorgt als ADAC-Straßenwachtfahrer in Montpellier dafür, dass deutsche Urlauber trotz Pannen ihren Urlaub genießen können.

Marco Weber aus Gamlen hat so einige Urlaube von deutschen Touristen in Montpellier gerettet. Für den ADAC war der gelernte Kfz-Mechaniker drei Wochen lang am Mittelmeer im Einsatz, flickte platte Reifen, gab Starthilfen und half deutschen Touris dabei, wieder mobil zu werden. Der 50-Jährige berichtet unserer Zeitung über das „Urlaubsfeeling“, einen ungewöhnlichen Einsatz am FKK-Strand und wie man sich auch ohne Französischkenntnisse im deutschen Nachbarland durchschlägt.

Denn Französisch kann Marco Weber nicht sprechen, bis zu seinem Einsatz Anfang Juli war der Gamlener noch nie in dem beliebten Urlaubsland. Der 50-Jährige verständigte sich mit Händen und Füßen, er installierte eine Übersetzungsapp auf seinem Handy, mit der die Kommunikation problemlos funktionierte. So konnte er Croissants beim Bäcker oder andere Leckereien bestellen.

Wie man zum ADAC-Straßenwachtfahrer in Frankreich wird

Beruflich stellt die Sprachbarriere kein Problem dar, der ADAC-Straßenwachtfahrer ist in Montpellier ausschließlich für deutsche Touristen zuständig. Aber wieso hilft Marco Weber überhaupt pannenbehafteten Reisenden am Mittelmeer in Frankreich? Der 50-Jährige erklärt, der ADAC habe in einer Rundmail nach Straßenwachtfahrern gesucht, die sich einen Sommereinsatz in Frankreich vorstellen könnten: „Ich habe mich einfach mal gemeldet und gedacht: ‚Komm, ist mal was anderes.‘“

Gemeinsam mit acht weiteren Kollegen trifft er in Lyon ein – die Schaltzentrale der Pannenhelfer. Von dort aus wird der 50-Jährige eingewiesen, erfährt, dass er in Montpellier stationiert wird. Was dem Gamlener sofort auffällt: In Frankreich wird anders gefahren: „Da sind alle Wagen verkratzt oder verbeult, die fahren Auto, wie sie eben Auto fahren.“

i Neuer Tag, neuer Einsatz für Marco Weber aus Gamlen. ADAC Mittelrhein/Marco Weber

In den drei Wochen hilft der Straßenwachtfahrer 35 deutschen Touristen, wird von der Zentrale in Lyon aus über seine Einsätze informiert. So auch bei einem skurrilen Einsatz an einem Natur-Campingplatz. Mit einem leichten Augenzwinkern wird ihm viel Spaß gewünscht – die Touristen mit der Panne machen Urlaub an einem FKK-Strand.

Er sei an der Schranke von dem Mann mit der Panne abgeholt worden, dieser sei auch angezogen gewesen. Ganz im Gegensatz zu den restlichen Urlaubern des Campingplatzes, die sich offensichtlich keinerlei Kleidungsvorschriften unterwarfen: „Ich wusste gar nicht so richtig, wo ich hingucken soll, also habe ich einfach nur geradeaus geschaut“, erklärt der Pannenhelfer.

„Ich wusste gar nicht so richtig, wo ich hingucken soll, also habe ich einfach nur geradeaus geschaut.“

Marco Weber über seinen Einsatz am FKK-Strand

Das Problem ist schnell behoben, ein Schaulustiger ruft von der Seite, dass er auch beim ADAC arbeite. In vielen weiteren Fällen kann Marco Weber ebenso helfen, er freut sich, dass die deutschen Touristen mit ihren Pannen meist entspannt umgehen. Urlaubsfeeling kann der 50-Jährige bei seinem Einsatz ebenfalls aufsaugen. Am Wochenende ist der Pannenhelfer immer im Einsatz, aber an seinen freien Tagen besucht er Montpellier, die weißen Strände und kann das gute Wetter genießen.

Damit auch die Touristen in der malerischen Umgebung entspannen können, ist der ADAC-Fahrer oft im Einsatz. Überspitzt formuliert: Marco Webers Aufgabe ist es, Urlaube zu retten. In vielen Fällen gelingt das. Entweder weil der Straßenwachtfahrer vor Ort eine zündende Idee hat oder weil er sich mit seiner Zentrale abspricht, die in vielen Fällen die Suche einer Werkstatt oder Leihwagen organisieren kann.

Urlaubsretter Marco Weber hat immer eine Lösung parat

Einen Moment länger dauert es bei folgendem Fall: Ein paar deutsche Urlauber leihen sich ein Wohnmobil. Auf dem Campingplatz angekommen, konnten die Urlauber den Zündschlüssel nicht mehr abziehen. Lange tüftelt Weber und schafft es, den Zündschlüssel aus dem Schloss zu lösen. Einen Tag später wird er wieder angerufen, erneut steckt der Schlüssel fest.

Das Problem: Die Urlauber können zwar Auto fahren, aber ihren Wagen nicht mehr abschließen. Der Camper ist geliehen, soll nicht in eine Werkstatt, um horrende Kosten zu vermeiden. Der 50-Jährige spricht mit dem Vermieter des Campingwagens, ein Zweitschlüssel kann per Express gesendet werden und kommt nach ein paar Tagen per Post an: „Das war eine coole Sache“, meint der ADAC-Engel. Der Beweis: Marco Weber rettet Urlaube.