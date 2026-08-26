Kultveranstaltung an der Mosel Marathonqualität beim Bullayer Herbstfest Birgit Pielen 26.08.2026, 10:44 Uhr

i Weinkönigin Maline und Weinprinzessin Nele freuen sich auf das Bullayer Herbstfest. Anna Kuhn

Fünf Tage Wein, Musik und Feierlaune: Das Bullayer Herbstfest lockt vom 10. bis 14. September mit Kult-Weinprobe, Festumzug, Feuerwerk und einigen Neuerungen. Eintritt frei – Marathonqualitäten ausdrücklich empfohlen!

Es ist eines der größten und schönsten Feste an der Mosel – und Gäste brauchen gewisse Marathonqualitäten, denn das Bullayer Herbstfest wird fünf Tage lang gefeiert: von Donnerstag, 10. September, bis Montag, 14. September. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen.







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