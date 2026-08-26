Kultveranstaltung an der Mosel
Marathonqualität beim Bullayer Herbstfest
Weinkönigin Maline und Weinprinzessin Nele freuen sich auf das Bullayer Herbstfest.
Weinkönigin Maline und Weinprinzessin Nele freuen sich auf das Bullayer Herbstfest.
Anna Kuhn

Fünf Tage Wein, Musik und Feierlaune: Das Bullayer Herbstfest lockt vom 10. bis 14. September mit Kult-Weinprobe, Festumzug, Feuerwerk und einigen Neuerungen. Eintritt frei – Marathonqualitäten ausdrücklich empfohlen!

Lesezeit 2 Minuten
Es ist eines der größten und schönsten Feste an der Mosel – und Gäste brauchen gewisse Marathonqualitäten, denn das Bullayer Herbstfest wird fünf Tage lang gefeiert: von Donnerstag, 10. September, bis Montag, 14. September. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren