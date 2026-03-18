Polizei bittet um Hinweise
Mann randaliert vor CDU-Geschäftsstelle in Bullay
Mitten in Bullay ist die Geschäftsstelle der CDU Cochem-Zell. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der dort randaliert hat.
Mitten in Bullay ist die Geschäftsstelle der CDU Cochem-Zell. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der dort randaliert hat.
Birgit Pielen

Ein möglicherweise bewaffneter Mann soll vor dem Büro des CDU-Kreisverbands Cochem-Zell herumgeschrien, Plakate abgerissen und eine Mitarbeiterin beleidigt haben. Wie der Mann aussieht, nachdem nun gefahndet wird, teilt die Polizei mit.

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. An der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands in Bullay wurde am Mittwochmittag randaliert. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Wie eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle berichtete, soll der bisher unbekannte Mann gegen 12.20 Uhr an den Räumlichkeiten in der Lindenstraße erschienen sein und ihrer Auffassung nach eine Waffe in einem Holster am Hosenbund getragen haben.

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