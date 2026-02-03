„Jetzt reden wir“ in Mainz „Mangelwirtschaft in Kommunen muss aufhören“ Birgit Pielen 03.02.2026, 21:12 Uhr

i Die Ortsbürgermeisterin von Ellenz-Poltersdorf, Nicole Jobelius-Schausten, sagt nach dem Termin in Mainz: "Wir sind sehr zielgerichtet ins Gespräch gegangen." Thomas Esser

Es war ein Gesprächsmarathon in Mainz: Vertreter von „Jetzt reden wir“ aus dem Kreis Cochem-Zell haben mit hochrangigen Landespolitikern Gespräche geführt, um die Lage der Kommunen zu verbessern.

Nicole Jobelius-Schausten klingt optimistisch, als wir am Telefon mit ihr sprechen. Die Ortsbürgermeisterin von Ellenz-Poltersdorf ist zu dem Zeitpunkt in Mainz und hat gerade einen Gesprächsmarathon hinter sich – gemeinsam mit Berthold Schäfer aus Alflen, Johannes Hammes aus Zettingen, Matthias Hetger aus Hambuch, Stefan Thomas aus Faid und Thomas Schäfer aus Dohr.







Artikel teilen

Artikel teilen