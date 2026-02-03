Es war ein Gesprächsmarathon in Mainz: Vertreter von „Jetzt reden wir“ aus dem Kreis Cochem-Zell haben mit hochrangigen Landespolitikern Gespräche geführt, um die Lage der Kommunen zu verbessern.
Nicole Jobelius-Schausten klingt optimistisch, als wir am Telefon mit ihr sprechen. Die Ortsbürgermeisterin von Ellenz-Poltersdorf ist zu dem Zeitpunkt in Mainz und hat gerade einen Gesprächsmarathon hinter sich – gemeinsam mit Berthold Schäfer aus Alflen, Johannes Hammes aus Zettingen, Matthias Hetger aus Hambuch, Stefan Thomas aus Faid und Thomas Schäfer aus Dohr.