„Jetzt reden wir“ in Mainz
„Mangelwirtschaft in Kommunen muss aufhören“
Die Ortsbürgermeisterin von Ellenz-Poltersdorf, Nicole Jobelius-Schausten, sagt nach dem Termin in Mainz: "Wir sind sehr zielgerichtet ins Gespräch gegangen."
Thomas Esser

Es war ein Gesprächsmarathon in Mainz: Vertreter von „Jetzt reden wir“ aus dem Kreis Cochem-Zell haben mit hochrangigen Landespolitikern Gespräche geführt, um die Lage der Kommunen zu verbessern. 

Lesezeit 2 Minuten
Nicole Jobelius-Schausten klingt optimistisch, als wir am Telefon mit ihr sprechen. Die Ortsbürgermeisterin von Ellenz-Poltersdorf ist zu dem Zeitpunkt in Mainz und hat gerade einen Gesprächsmarathon hinter sich – gemeinsam mit Berthold Schäfer aus Alflen, Johannes Hammes aus Zettingen, Matthias Hetger aus Hambuch, Stefan Thomas aus Faid und Thomas Schäfer aus Dohr.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren