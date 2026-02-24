Kunst in Daun Malgruppe Rouge hört nach 30 Jahren auf 24.02.2026, 14:00 Uhr

i Eine Formation, wie es sie bald nicht mehr geben wird: die Gruppe Rouge mit (von links) Monika Bill, Paula Otten, Brigitte Voßkämper, Gottfried Willems, Waltraud Mauer, Maria Löffen-Giese und Rolf Manderscheid; auf dem Foto fehlt Kim Bill. Brigitte Bettscheider

Vor 30 Jahren gründete eine Gruppe von Frauen und Männern in Daun die Malgruppe Rouge und führte Galerien. Jetzt endet ihre Pioniergeschichte – mit gemischten Gefühlen. Doch ein Finale steht noch an.

Daun. Wie immer seit 30 Jahren ist es auch diesmal ein Montagabend, an dem die Gruppe Rouge zusammenkommt, um im Gespräch mit unserer Zeitung die Jahrzehnte Revue passieren zu lassen. Pi mal Daumen sind es 1500 Treffen, an denen montags abends neben dem kreativen Tun, dem Wein in der Farbe, die der Gruppe einst den Namen gab, und dem Austausch über das jeweilige künstlerische Schaffen Freude herrschte – über wunderschöne Malreisen, inspirierende ...







