Maislabyrinth in der Eifel – Wer findet den Ausgang?
Das Maislabyrinth des Kapellenhofs in Dreis zieht Familien und Ausflügler an. Neben der Suche nach dem richtigen Weg warten im August Eis, Yoga und Weinproben zwischen den Maisreihen.
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Dreis. Eine ältere Besucherin, die gerade aus dem Labyrinth zurückkehrt, sagt: „Am besten hat mir dieses Geheimnisvolle gefallen.“ Sie strahlt und wischt sich den Staub von den Schuhen. „Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke kommt. Und es war wunderschön, auf dem weichen Boden zu gehen.