Irrgarten bei Dreis
Maislabyrinth in der Eifel – Wer findet den Ausgang?
Seit dem 18. Juli lockt das Maislabyrinth der Familie Mertes vom Kapellenhof zahlreiche Familien, Ausflügler und Rätselfreunde n
Seit dem 18. Juli lockt das Maislabyrinth der Familie Mertes vom Kapellenhof zahlreiche Familien, Ausflügler und Rätselfreunde nach Dreis in die Eifel. Hier stehen am Eingang zum Labyrinth Marvin Mertes (links) und sein Vater Frank Mertes.
Monika Traut-Bonato

Das Maislabyrinth des Kapellenhofs in Dreis zieht Familien und Ausflügler an. Neben der Suche nach dem richtigen Weg warten im August Eis, Yoga und Weinproben zwischen den Maisreihen.

Lesezeit 3 Minuten
Dreis. Eine ältere Besucherin, die gerade aus dem Labyrinth zurückkehrt, sagt: „Am besten hat mir dieses Geheimnisvolle gefallen.“ Sie strahlt und wischt sich den Staub von den Schuhen. „Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke kommt. Und es war wunderschön, auf dem weichen Boden zu gehen.
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