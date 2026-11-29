Auftakt in die Adventszeit Mainzer Hofsänger begeistern mit Konzert in Cochem Thomas Esser 29.11.2026, 12:00 Uhr

i Unter der musikalischen Leitung von Andreas Leuck treten die Mainzer Hofsänger in der Cochemer Pfarrkirche St. Martin auf. Thomas Esser

Mit einem stimmungsvollen Benefizkonzert haben die Mainzer Hofsänger in Cochem die Adventszeit eingeläutet. In der voll besetzten Pfarrkirche St. Martin begeisterten sie mit Weihnachtsklassikern und sammelten Spenden für bedürftige Kinder.

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“: Die berühmten Mainzer Hofsänger gaben zum Auftakt in die Adventszeit in Cochems Pfarrkirche St. Martin ein Benefizkonzert zugunsten bedürftiger Kinder – auf Einladung des Lions Club Cochem in Zusammenarbeit mit Lotto Rheinland-Pfalz.







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