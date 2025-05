In der Nacht auf den 1. Mai kam es in Bullay zu einem Vorfall, bei dem ein Auto mit Essen übergossen und dadurch beschädigt wurde. Jetzt ermittelt die Polizei.

Dass in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai die sogenannten Maihexen unterwegs sind, hat in der Region Tradition. Doch die harmlosen Streiche sollten über das Verstecken von Blumentöpfen oder Ähnlichem eigentlich nicht hinausgehen. In Bullay haben die Hexen jüngst allerdings übers Ziel hinausgeschossen. In der Hexennacht wurde ein Pkw in einem Wohngebiet mit einer großen Menge Soße übergossen und beschädigt, sodass die Besitzer Anzeige bei der Zeller Polizei erstattet haben. „Das Fahrzeug, das in einem Wohngebiet abgestellt war, scheint gezielt mit Essen übergossen worden zu sein. Andere Fahrzeuge, die in der Straße parkten, blieben unversehrt“, bestätigt der diensthabende Beamte der Zeller Polizeiinspektion.

Misslungener Spaß oder gezielter Angriff?

Nach seinen Angaben handelt es sich bei dem Essen, das über die Windschutzscheibe des Wagens gegossen wurde, um eine große Menge gekochter Soße mit Gemüsestücken. „Von der Menge her waren das sicher zehn Liter“, sagt er. Ob das Fahrzeug gezielt für den „Streich“ ausgesucht wurde oder ob es sich um Zufall handelt, ist bisher nicht geklärt. Die Geschädigten können sich laut Aussage der Polizei einen gezielten Angriff nicht vorstellen. Sie hätten mit niemandem Streit im Ort.

i In Bullay wurde ein Auto in der Nacht zum 1. Mai mit Essen übergossen und beschädigt. Polizei Zell

Als Hexennachtscherz ist die Tat vonseiten der Polizei nicht mehr zu bewerten, „es handelt sich um Sachbeschädigung, der wir nachgehen“, so der Beamte. Von dem Essen, das auf dem Auto ausgeschüttelt wurde, sei ein Teil in die Lüftung des Wagens gelaufen. Da der Maifeiertag sehr sonnig und warm war, hat sich durch die Sonneneinstrahlung die Soße in auch in den Lack gebrannt und diesen beschädigt.

Polizei sucht Augenzeugen

Die Besitzer bemerkten den Vorfall am Donnerstag gegen Mittag. Abgestellt wurde das Fahrzeug am Vorabend gegen 19.45 Uhr, teilt die Polizei mit. In dem Zeitraum dazwischen muss sich der Vorfall ereignet haben. Im Zuge der Ermittlungsarbeit wird die Polizei nun die Anwohner befragen, ob jemand etwas gesehen hat.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Zell unter Telefon 06542/98670 entgegen.