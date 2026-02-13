Karneval in der Vulkaneifel Märchenhaft schön unterhält die Trockensitzung Kennfus 13.02.2026, 11:56 Uhr

i Das Kennweser Prinzenpaar trägt seinen Teil zu einer gelungenen Trockensitzung bei. Holger Kaspari

Trockensitzung Kennfus - diese zwei Wörter garantieren üblicherweise beste Unterhaltung. Die jüngste Auflage der närrischen Show bildet da keine Ausnahme.

Mit viel Frohsinn, Humor und tänzerischen Glanzpunkten feierte der Don Bosco Verein Kennfus jüngst eine rundum gelungene Trockensitzung im grandios geschmückten Bürgerhaus. Viele Närrinnen und Narren füllten den Saal und erlebten ein abwechslungsreiches Programm.







