Landauf und landab geht die tiefe Sorge um, dass den Männerchören langsam die Sänger ausgehen. Zudem gibt es das Problem der Überalterung. Doch wer aufgibt, hat schon verloren: So lautet auch das Motto des Lieger Männerchors „Heimatklang”. Der Verein kann sich freuen: Sie haben erst kürzlich Zuwachs bekommen und trotzen damit dem Aussterben der Chöre.

Nach wie vor treffen sich die Sänger an jedem zweiten Mittwoch im Monat zu den Proben im Gemeinderaum der Hunsrückhalle, um sich unter der Regie ihres Dirigenten Josef Ibald aus Müden auf den gesanglichen Ernstfall – zu Jubiläen oder Sängerabenden – vorzubereiten. Das führt dazu, dass mitten im Sommer aus dem Gemeinderaum schon feierlich-festliche Advents- und andere Stimmungslieder klingen.

Drei neue Stimmen für den Chor

Unlängst waren die Sänger aber erstaunt, denn tatsächlich wollen drei neue Sängerfreunde den Chor bereichern. Vorsitzender Richard Schuler hieß die Neuen Frank Koose, Bernd Reiz und Joachim Strauß herzlich willkommen. Frank Koose ist erst vor kurzem Lieger Bürger geworden und hat sich eigentlich recht schnell in das Hunsrückdörfchen eingelebt. So hörte er von Ortschef Heinz Zilles von den musikalischen Vereinsangeboten in Lieg: den Männerchor „Heimatklang” und den Lieger „Hunsrückmusikanten”. Nach seinen Worten wollte er an der Probe des Männerchores einmal teilnehmen, schließlich hat er auch schon früher in Vereinen gesungen.

Bernd Reiz wohnt mit seiner Familie bereits seit Längerem in Lieg. Auch seine Gesangskünste lassen darauf schließen, dass er schon häufiger das Hobby des Singens praktiziert hat. Der Dritte im Bunde der neuen Akteure ist Joachim Strauß, der ebenfalls schon mehrere Jahre in dem Hunsrückort lebt. Er kam zu den Tenorsängern wie auch die anderen Newcomer und „will mal sehen, ob das Singen etwas für mich ist”, meinte er nach der ersten Probe und stand auch beim zweiten Mal vor der Sommerpause auf der Matte. Vom Notenwart Walter Lauxen erhielten die drei Männer gleich ihre Liedermappen mit dem mittlerweile großen Liederrepertoire des Männerchores.

Über die Anfänge des Männerchores

Vorsitzender Richard Schuler wies nochmals auf die Anfänge des Männergesangvereines hin: Die Initiative hierzu hatte der heutige Ortsbürgermeister Heinz Zilles am 9. Mai 2007 ergriffen, als er den Heimatchor ins Leben gerufen hatte. Die damalige gesangliche Leitung lag in der Verantwortung des geschätzten Chordirektors Leo Braun aus Dommershausen, der auch damals schon mehrere Chöre erfolgreich dirigierte. Altersgemäß musste er schließlich den Dirigentenstab abgeben. Trotzdem ist er immer noch der Musik sehr verbunden und spielt öfter mal die Orgel in der Kirche. Nach Lieg hatte er damals schon mehrere Sänger aus seiner Heimatgemeinde mitgebracht.

Natürlich wollte man in Lieg schnell wieder einen guten Dirigenten haben, der dann auch einigermaßen rasch mit Josef Ibald gefunden werden konnte. Den ersten großen Auftritt mit positivem Echo war das feierliche Jubiläum der Ortsgemeinde Lieg zu ihrem 900-jährigen Geburtstag 2007, der mit allen Vereinen und zahlreichen Bürgern mit ihrer Ortsgemeinde in einem würdigen Rahmen begangen wurde. Ferner gab es noch eine feierliche Zugabe beim Chorfest des Kirchenchores in Lieg.

Die eigentliche Gründungsversammlung des Männerchores Heimatklang war dann im Lieger Landhaus Sonne. Seitdem entwickelt sich der Hunsrücker Gesangsverein kontinuierlich weiter. Der Vorsitzende Richard Schuler nutzte aber die Gelegenheit, um weitere interessierte Sänger auf diesem Wege anzusprechen, zumal das Singen in der Gemeinschaft Freude mache und auch der Gesundheit diene. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 30 Euro. Da der Heimatklang keine eigenen Einnahmen hat, ist er natürlich auf Spenden angewiesen: “Dann hoffen wir mal auf eine gute Zukunft”, so ihr positives Credo.