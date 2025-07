Mähdrescher und Stoppelfeld brennen in Kaifenheim

Auf einem Stoppelfeld in Kaifenheim gab es einen Brand: Landwirte und Feuerwehr arbeiteten zusammen, um den Brand zu löschen.

Auf einem Stoppelfeld in Kaifenheim gab es am Sonntagmittag einen Flächenbrand. Der Grund dafür war ein Mähdrescher, der in Flammen stand. Mike Kaiser, der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kaisersesch, sagt: „Das Feuer ist vom Mähdrescher auf das Stoppelfeld übergegangen, sodass etwa eine Fläche von 30 mal 40 Metern verbrannt ist.“ Das Fahrzeug brannte größtenteils aus.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Forst, Roes, Kaifenheim und Kaisersesch mit rund 60 Einsatzkräften. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. „Das Feuer war relativ schnell unter Kontrolle“, sagt Kaiser: „Wir mussten noch etwa 100 Liter Diesel abpumpen, die zurückgeblieben sind.“

Landwirte helfen mit Güllefässern

Drei bis vier Landwirte waren laut dem stellvertretenden Wehrleiter ebenfalls vor Ort, um zu helfen: „Die hatten Güllefässer mit Wasser gefüllt, um dieses am Feldrand zu verteilen.“ Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.