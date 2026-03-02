Besondere Wohnformen „Mädels-WG“ belebt altes Pfarrhaus in Kaifenheim Brigitte Meier 02.03.2026, 13:00 Uhr

i Die Frauen der betreuten Wohngruppe in Kaifenheim fühlen sich wohl im ehemaligen Pfarrhaus. Brigitte Meier

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. In Kaifenheim bringt eine Mädels-WG neues Leben ins alte Pfarrhaus.

Vor zwölf Jahren haben fünf junge Frauen mit Beeinträchtigung den rundum geschützten Raum des Kinder- und Jugendbereichs im Bildungs- und Pflegeheim St. Martin Düngenheim verlassen, um im umgebauten alten Pfarrhaus Kaifenheim ein weitgehend selbstständiges Wohnen und Leben zu wagen.







