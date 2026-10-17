Bio-Anbau in Mittelstrimmig
Lunika im Hunsrück hat Gemüse für ein ganzes Dorf
Lukas Ambros und Annika Merly bewirtschaften 1200 Quadratmeter Fläche bei Mittelstrimmig. 43 Gemüsekulturen haben sie in diesem
Lukas Ambros und Annika Merly bewirtschaften 1200 Quadratmeter Fläche bei Mittelstrimmig. 43 Gemüsekulturen haben sie in diesem Jahr angebaut. Der heiße Sommer war allerdings auch für sie eine Herausforderung.
Birgit Pielen

Annika Merly und Lukas Ambros bauen bei Mittelstrimmig seit zwei Jahren Bio-Gemüse an und verkaufen es in der Region. Bevor es in die Winterpause geht, haben wir mit dem Paar gesprochen – auch über die Herausforderungen des Klimawandels.

Lesezeit 3 Minuten
Sechs Wochen lang fiel kaum Regen, die Sonne brannte auf die Beete, der Wind trocknete den Boden zusätzlich aus. Für Annika Merly (32) und Lukas Ambros (30) war dieser Sommer eine Herausforderung. Trotzdem blicken sie zufrieden auf ihre zweite Saison mit ihrer Gemüsegärtnerei Lunika.
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