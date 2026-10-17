Annika Merly und Lukas Ambros bauen bei Mittelstrimmig seit zwei Jahren Bio-Gemüse an und verkaufen es in der Region. Bevor es in die Winterpause geht, haben wir mit dem Paar gesprochen – auch über die Herausforderungen des Klimawandels.
Lesezeit 3 Minuten
Sechs Wochen lang fiel kaum Regen, die Sonne brannte auf die Beete, der Wind trocknete den Boden zusätzlich aus. Für Annika Merly (32) und Lukas Ambros (30) war dieser Sommer eine Herausforderung. Trotzdem blicken sie zufrieden auf ihre zweite Saison mit ihrer Gemüsegärtnerei Lunika.