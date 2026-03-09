Zeller VG-Chef Jürgen Hoffmann
Lukrative Nebenjobs? Von wegen!
Als hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde ist Jürgen Hoffmann (FDP) ein Kommunalbeamter auf Zeit.
Rico Rossival

Jürgen Hoffmann (FDP) ist als hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zell ein Kommunalbeamter auf Zeit – und muss seine Nebentätigkeiten offenlegen. Das gibt einen Einblick in seinen Berufsalltag.

Nebentätigkeiten? Das hat oft etwas Anrüchiges, vor allem im Zusammenhang mit Beamtentum. Und tatsächlich gibt es oft genug kuriose Fälle, die den Begriff zu etwas Nebulösem, fast Unanständigem gemacht haben. Dagegen hilft Transparenz, die auch ein entsprechendes Landesgesetz fordert.

