Das Autohaus Georg in Enkirch ist mächtig stolz auf Luca Schößler, den innungsbesten KFZ-Mechatroniker-Azubi. Privat hat er sein Herz indes an Oldtimer verloren.

„Es ist das Gefühl, etwas zusammenzubauen, das sich dann bewegt und das man fühlen kann“, so beschreibt Luca Schößler seine Begeisterung für das Reparieren von Autos. Es ist sein Beruf, und es ist seine Leidenschaft. Die wurde nun belohnt: Der 20-Jährige aus Irmenach hat seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker als Bester in der KFZ-Innung Bernkastel – Wittlich –Bitburg abgeschlossen.

Den Anfang nahm sein Faible fürs Schrauben an Autos während der Coronapandemie. Er hatte damals keine Schule, also nahm er stattdessen das Werkzeug in die Hand: Ein 28 Jahre alter Audi 80 sollte es sein. Er arbeitete ihn Stück für Stück auf, bis er ihn wieder fahren konnte – und ist bis heute damit unterwegs.

2020 startete er ein Praktikum beim Autohaus Georg in Enkirch. Der Ausbildungsvertrag folgte stante pede, und am 1. August 2021 ging es für Schößler in der Werkstatt los.

Arbeit vergleichbar mit einer Rätselsuche

Neben der Praxis gab es dabei reichlich Theorie zu bewältigen, ist dieses Handwerk doch deutlich komplizierter geworden: Elektrik, Mathematik und Physik, Software – da gibt es reichlich zu lernen. Dafür wurde er mit 84 von 100 Punkten in der Prüfung belohnt. Damit war er der Beste unter mehr als 40 Azubis.

Ein bisschen sei es auch wie eine Rätselsuche, wenn man an den Fahrzeugen arbeite und den Fehler ausfindig mache. „Er verliert dabei nie die Ruhe, das macht ihn besonders aus“, erzählt Manuel Georg, der das Autohaus, das sein Großvater 1952 gründete, seit 2020 leitet. Fünf Auszubildende gehören derzeit zu dem Familienbetrieb.

Auch privat fühlt es sich ein bisschen wie ein Familienbetrieb an, denn Schößler hat inzwischen in die Garage seiner Eltern in Irmenach ebenfalls eine Hebebühne eingebaut. Seine Eltern habe er mit der Begeisterung infiziert, und sein Vater gehe ihm nun ab und an zur Hand, erzählt er.

In Irmenach macht Luca Schößler Oldtimer wieder fit

So hat er zusammen mit einem Handball-Kollegen zum Beispiel einen Alfa Romeo wieder fit gemacht, der dessen Vater gehört, dann aber viele Jahre in einer Scheune gestanden habe. Das sollte sein erstes Auto sein, so der Wunsch seines Freundes – und er ging ein halbes Jahr später, nach vielen Tüftel-Stunden, in Erfüllung.

Aktuell schraubt Schößler an einem Audi 90, der ebenfalls lange ein einsames Dasein in einer Scheune gefristet habe. Sein Traum wäre ein Audi Sport Quattro, sagt er. Auch Oldtimer-Rallys, zum Beispiel in der Eifel, schaut er sich gerne an. Eben ein Autofan durch und durch. Auch das nächste Ziel hat er schon im Blick: „Ich würde gerne in naher Zukunft weitermachen und in Richtung Meister gehen.“ Denn zu sehen, wie ein Auto wieder voll funktionstüchtig aus der Werkstatt fährt, das treibt seinen inneren Motor einfach an.