„Love is everywhere – och in Ker“
Dichtes Gedränge auf der Bühne in der Elztalhalle: Eine bunte Narrenshow hat einem jeden Jecken gezeigt, dass die Liebe zur Karneval in "Ker" überall zu spüren ist.
Meike Koch

Die Liebe zum Karneval ist in Moselkern groß und quicklebendig. Beim bunten Abend in der Elztalhalle war das für jedermann offensichtlich.

Bunt, schwungvoll und mit ganz viel Herz hat der FSV „Eltz“ Moselkern seinen traditionellen bunten Abend gefeiert. Unter dem Motto „Love is everywhere, och in Ker“ verwandelte sich die Elztalhalle in einen närrischen Treffpunkt, wo getanzt, gelacht und begeistert applaudiert wurde.

