Lohndumping auf Glasfaser-Baustelle in Faid?

Auf einer Baustelle der Firma Deutsche Glasfaser in Faid steht der Vorwurf von Lohndumping im Raum. Alle Aufträge des Baupartners an einen Nachunternehmer wurden gestoppt.

Auch in Faid lässt die Firma Deutsche Glasfaser derzeit schnelles Internet verlegen. Auf der Baustelle ist es allerdings offenbar zu Unregelmäßigkeiten bei der Bezahlung gekommen. Dies bestätigte ein Glasfaser-Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung. Es steht der Vorwurf von Lohndumping im Raum.

Wie der Sprecher weiter mitteilte, haben die Deutsche Glasfaser und der „von uns beauftragte Baupartner am Donnerstag Kenntnis von der Situation in Faid erhalten“. Daraufhin sei die Firma umgehend aktiv geworden und in Klärung mit dem Baupartner.

Alle Aufträge gestoppt

Die Deutsche Glasfaser verpflichte seine Baupartner zur Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben in Deutschland. Hierzu zähle selbstverständlich auch die angemessene Lohn-Zahlung. „Sollten hier bei Nachunternehmen Unregelmäßigkeiten auftreten, so handeln wir in enger Abstimmung mit unserem Baupartner. Verstöße tolerieren wir nicht“, teilte der Sprecher weiter mit.

Demnach sei der Baupartner nun in Klärung mit dem Nachunternehmen und habe gleichzeitig alle Aufträge an dieses Unternehmen gestoppt. Zudem sei der Baupartner derzeit dabei, die betroffenen Bauarbeiter direkt zu kontaktieren. Solange die Situation nicht vollständig geklärt sei, wolle die Deutsche Glasfaser keine weiteren Angaben machen.