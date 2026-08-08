Weg zum Hochmoseluebergang Lösnicher Brücke bleibt gesperrt Ursula Bartz 08.08.2026, 12:00 Uhr

i Die Auffahrt zur Lösnicher Brücke wird derzeit erneuert und erhält eine neue Querung für Radfahrer. Das dauert nun länger, als das Schild ankündigt... TV/Ursula Bartz

Der Kreisel ist wieder frei, doch die Brücke bei Kinheim und Lösnich wird noch längere Zeit eine Baustelle bleiben. Dabei sollte es eigentlich schnell gehen.

Gute Vorsätze sind aller Ehren wert, und doch verpufft das hehre Ziel manchmal schneller als gedacht... Sechs Wochen sollte sie nur andauern, die Sperrung der Lösnicher Brücke. Wohl wissend, dass sie an der Mosel eine wichtige Verbindung darstellt, wollten die Planer die Arbeiten, die Ende Juni begannen, innerhalb der Sommerferien abschließen.







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