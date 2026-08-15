Waldbrand im Enderttal Löschhubschrauber weiter im Einsatz Kevin Rühle 15.08.2026, 11:07 Uhr

i Hubschraubereinsatz in Greimersburg bei einem Waldbrand im Enderttal Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Rauchentwicklung ist deutlich geringer als am Vortag. Trotzdem ist der Brand am Wanderweg der Wilden Endert noch nicht gelöscht.

Am Samstagmorgen nimmt der Hubschrauber der Polizei die Löscharbeiten wieder auf. Durch das Enderttal wabert noch immer Rauch, doch das Ausmaß scheint deutlich geringer als am Vortag. Am Freitagnachmittag, 16 Uhr, wurde das Feuer im dichten Waldgebiet zwischen Greimersburg und Büchel gemeldet, es folgte ein Großeinsatz der Feuerwehren aus der Region.







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