Besondere Wohnformen
Löffelscheid: Wer aufs Klo will, braucht gute Schuhe 
Irmtraud Spiegel und Brady Bradshaw müssen quer durch den Garten, um in ihr Outdoor-Wohnzimmer zu gelangen.
Irmtraud Spiegel und Brady Bradshaw müssen quer durch den Garten, um in ihr Outdoor-Wohnzimmer zu gelangen.
Ulrike Platten-Wirtz

Man kann es getrost als ungewöhnlich bezeichnen, wie Irmtraud Spiegel und ihr Lebensgefährte Brady Bradshaw in Peterswald-Löffelscheid wohnen. Ihre Wohnräume verteilen sich über das ganze Grundstück. Vom Zirkuswagen bis zum Klo in einer Telefonzelle.

Lesezeit 3 Minuten
Ob indoor oder outdoor, Irmtraud Spiegel und Brady Bradshaw haben die Wahl. Auf ihrem rund 3000 Quadratmeter großen Grundstück in Löffelscheid gruppieren sich neben Wohnhaus und Scheune rund um einen großen Nutzgarten auch ein Schuppen, eine ehemalige Werkstatt sowie ein Zirkuswagen.

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