Man kann es getrost als ungewöhnlich bezeichnen, wie Irmtraud Spiegel und ihr Lebensgefährte Brady Bradshaw in Peterswald-Löffelscheid wohnen. Ihre Wohnräume verteilen sich über das ganze Grundstück. Vom Zirkuswagen bis zum Klo in einer Telefonzelle.
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Ob indoor oder outdoor, Irmtraud Spiegel und Brady Bradshaw haben die Wahl. Auf ihrem rund 3000 Quadratmeter großen Grundstück in Löffelscheid gruppieren sich neben Wohnhaus und Scheune rund um einen großen Nutzgarten auch ein Schuppen, eine ehemalige Werkstatt sowie ein Zirkuswagen.