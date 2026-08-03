Unfall auf der A48 Kaisersesch Lkw von Fahrbahn abgekommen: Fahrer schwer verletzt 03.08.2026, 12:00 Uhr

i Ein Lastwagen ist auf der A48 in Kaisersesch von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gerutscht. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in der Nacht von Sonntag auf Montag schwer verletzt. (Symbolfoto) Marijan Murat/dpa. dpa/Marijan Murat

An der Anschlussstelle Kaisersesch ist ein Lkw von der A48 abgekommen, hat die Leitplanke durchbrochen und ist eine Böschung hinab gerutscht. Das und mehr teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Auf der A 48 in Richtung Koblenz hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, ist ein Sattelzug in den frühen Morgenstunden von der Fahrbahn abgekommen und hat an der Anschlussstelle Kaisersesch die Schutzplanke auf der rechten Seite durchbrochen.







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