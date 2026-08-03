Lkw von Fahrbahn abgekommen: Fahrer schwer verletzt
An der Anschlussstelle Kaisersesch ist ein Lkw von der A48 abgekommen, hat die Leitplanke durchbrochen und ist eine Böschung hinab gerutscht. Das und mehr teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.
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Auf der A 48 in Richtung Koblenz hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, ist ein Sattelzug in den frühen Morgenstunden von der Fahrbahn abgekommen und hat an der Anschlussstelle Kaisersesch die Schutzplanke auf der rechten Seite durchbrochen.