Passagiere gestrandet Lkw legt Bahnstrecke bei Klotten lahm Stefanie Braun 01.10.2026, 14:54 Uhr

i Am Bahnhof in Karden gab es einen Hinweis auf die Streckensperrung bei Klotten. Thomas Esser

Weil sich ein Lkw bei Klotten auf einem Bahnübergang festgefahren hat, mussten Fahrgäste der Deutschen Bahn an der Mosel ihre Reise unterbrechen. Die Strecke war eineinhalb Stunden gesperrt.

Sicher 100 Menschen müssen aus dem Zug Richtung Trier raus, stehen ratlos in Treis-Karden auf dem Bahnsteig. Keiner weiß, wie es weitergeht, von der Bahn gibt es lange keine Infos. Weil sich ein Lkw auf dem Bahnübergang bei Klotten festgefahren hatte, sind Fahrgäste der Deutschen Bahn an der Moselstrecke gestrandet.







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