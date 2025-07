Lkw bringt Hilfsgüter aus Cochem in die Ukraine

Auch drei Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine werden Spenden für die Menschen dort gesammelt. Jüngst startete eine Hilfslieferung aus Cochem.

Ein ganzer Lkw voll mit Möbeln, Kleidung, Hygieneartikeln und anderen dringend benötigten Hilfsmitteln ist kürzlich wieder in die Ukraine aufgebrochen. Der Verein Ehrenamt für Ukrainehilfe aus Cochem hatte zuvor Spenden von Privatleuten und Gastronomen aus der Region zusammengetragen. Die Güter waren hauptsächlich für ein Kinderheim in Korostyshiv sowie ein Krankenhaus in Rivne bestimmt.

Der vor drei Jahren in Cochem gegründete Verein hat auch den Transport ins Kriegsgebiet organisiert. „Mit dem Erlös unseres Ivana-Kupala-Festes am Cochemer Moselufer war es uns möglich, die Fahrt mit einem Lkw zu finanzieren“, teilt Vereinsvorsitzende Ivanna Eisfeld mit. Die Menschen in der Ukraine sind auch dreieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Der Verein Ehrenamt für Ukrainehilfe freut sich deshalb über Spenden aller Art. Kontakt unter ivanna.eisfeld@freenet.de