Rheinland-Pfalz hat gewählt Liveticker zur Landtagswahl im Kreis Cochem-Zell zum Nachlesen 22.03.2026, 17:00 Uhr

i Ralf Heigwer und Günter Hammes sind im Wahlvorstand in Cochem-Cond aktiv und verzeichnen bei der Landtagswahl bisher eine hohe Wahlbeteiligung. Kim Fauss

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