Auf glatter Fahrbahn Linienbus verunglückt bei Illerich Ulrike Platten-Wirtz 03.02.2026, 15:00 Uhr

i Auf glatter Fahrbahn ist am Dienstagmorgen ein Linienbus bei Illerich von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Stephan Jansen. picture alliance / dpa

Auf glatter Fahrbahn ist am Dienstagmorgen ein Linienbus zwischen Kaisersesch und Illerich in den Straßengraben gekippt.

Ein mit drei Fahrgästen besetzter Linienbus ist am Dienstag gegen Mittag auf dem Weg von Kaisersesch nach Illerich auf der Kreisstraße 24 von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Der Bus blieb auf der rechten Seite liegen. Die Insassen sowie der Busfahrer konnten mithilfe der Feuerwehr Kaisersesch durch die ausgebaute Frontscheibe des Busses ins Freie gelangen.







