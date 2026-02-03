Auf glatter Fahrbahn
Linienbus verunglückt bei Illerich
Auf glatter Fahrbahn ist am Dienstagmorgen ein Linienbus bei Illerich von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt.
Stephan Jansen. picture alliance / dpa

Auf glatter Fahrbahn ist am Dienstagmorgen ein Linienbus zwischen Kaisersesch und Illerich in den Straßengraben gekippt.

Lesezeit 1 Minute
Ein mit drei Fahrgästen besetzter Linienbus ist am Dienstag gegen Mittag auf dem Weg von Kaisersesch nach Illerich auf der Kreisstraße 24 von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Der Bus blieb auf der rechten Seite liegen. Die Insassen sowie der Busfahrer konnten mithilfe der Feuerwehr Kaisersesch durch die ausgebaute Frontscheibe des Busses ins Freie gelangen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren