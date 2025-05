Der Lieger Männerchor „Heimatklang” hat nach einstimmigem Votum im Gasthaus Schnorbach mit Richard Schuler einen neuen Vorsitzenden. Als seinen Vertreter wählte man den bisherigen Amtsinhaber Jörg Link, der aus beruflichen Gründen kürzertreten muss. Kassierer bleibt mit einstimmigem Votum Ewald Habermann, der alle Jahre wieder geordnete Zahlen vorlegen konnte. Kassenprüfer ist Ewald Friedrich.

In seinem Geschäftsbericht wies Link auf die Aktivitäten des Chores hin, wobei er betonte, dass man zu den Gemeindeterminen wie auch zur Dorfweihnacht aufgetreten war. Jörg Link freute sich auch, dass man in schwierigen Zeiten trotzdem noch 21 aktive Sänger und zudem 10 inaktive Mitglieder habe. Der neue Vereinschef gab schließlich den Bericht des Chorleiters Josef Ibald, Müden, wieder, der selbst an diesem Tag wegen eines Sterbefalles in der Familie verhindert war.

Chorleiter spricht seinen Sängern Dank aus

Zunächst einmal dankte er den Sängern dafür, “dass ihr das Jahr 2024 mit mir verbracht habt, um dem schönsten Hobby der Welt, dem Singen, zu frönen und mit anderen Gleichgesinnten dieses Hobby zu teilen. Auch wenn wir in diesem vergangenen Jahr nur 19 Proben hatten und leider nur wenige Auftritte, die Gottesdienstgestaltungen bei der Lieger Kirmes und an Weihnachten, so haben wir doch die Zeit genutzt, um Lieder zu wiederholen, die wir seit längerer Zeit nicht mehr gesungen hatten.“

Ferner dankte der Chorleiter insbesondere dafür, dass die Proben, von wenigen Ausnahmen abgesehen, immer sehr gut besucht waren; „Ein Zeichen dafür, dass euch das Singen Freude macht. Und das ist schließlich ein wichtiges Ziel des gemeinsamen Singens.“

Probearbeit fürs Adventskonzert beginnt im Sommer

Dank ging auch an die bisherigen Vorstandsmitglieder, die mit ihrer Arbeit für eine reibungslose Organisation sorgen. Das gelte besonders auch für den Getränkewart Gerhard Weins. „Dem neu zu wählenden Vorstand wünsche ich ein glückliches Händchen und eine gute Zusammenarbeit zum Wohle des Vereins”, unterstrich Josef Ibald dabei in seinem Bericht.

Der MGV Heimatklang Lieg will in diesem Jahr wieder ein Adventskonzert veranstalten, und zwar am 1. Adventssonntag. Ab Juli will der Chor mit den Proben dazu beginnen, auch wenn es einem komisch vorkommen kann, im Sommer Adventslieder zu singen. Ibalds Bericht hält dazu fest: „Aber so ist das bei Sängern, wir sind der Zeit immer ein Stück voraus.“

Bis zum runden Geburtstag dauert es nicht mehr lange

Nach den Wahlen unter der Regie von Ortsbürgermeister Heinz Zilles, selbst Sänger, der ebenfalls namens der Ortsgemeinde Lieg dem Männerchor für sein Auftreten und Engagement als Aktivposten rund um die unterschiedlichsten Anlässe in Lieg dankte, schloss der neue Vorsitzende nach einem guten Essen mit dem Hinweis, dass der “Heimatklang” Lieg im Jahre 2027 bereits sein 20-jähriges Bestehen feiern könne. Er appellierte an die Mitglieder, für den herrlichen Chorgesang Werbung zu machen. Standesgemäß mit dem „Sängergruß“ beschloss der Männerchor seine Mitgliederversammlung.