Beim Sportfest des Lieger Sportvereins stand neben dem alljährlichen Kickerturnier, auch eine Kinderolympiade auf dem Programm.

Lieg. Alle Jahre wieder führt der Lieger Sportverein sein Sportfest am Dorfgemeinschaftshaus durch. Wie immer stand das Kickerturnier für Jung und Alt im Mittelpunkt. Petrus hatte mit dem Wetter ebenfalls ein Einsehen und die zahlreichen Besucher erlebten einen abwechslungsreichen Nachmittag.

An die Kleinsten hatte man natürlich auch gedacht. In einer Kinderolympiade konnten sie ihr spielerisches Können unter Beweis stellen und dabei wichtige sportliche Aktivitäten entwickeln, die für die Kinder und ihre Gesundheit förderlich sind. Die Eltern und die Gäste freuten sich mit ihnen über ihre gezeigten Leistungen.

Etwas konzentrierter ging es schließlich beim Kickerturnier zu, als die Kicker mit viel Geschick versuchten, den kleinen Ball im gegnerischen Tor unterzubekommen. Am Abschluss stand schließlich die Siegerehrung durch Ortsbürgermeister Heinz Zilles und die Vorsitzende des Sportvereines Annette Pieroth.