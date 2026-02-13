Meinung zu Notfallrettung Lieber Minister Ebling, ... Birgit Pielen 13.02.2026, 13:31 Uhr

Birgit Pielen

Eine wichtige Pressemitteilung aus Mainz erreicht die Redaktion an Weiberdonnerstag. Es geht um ein wichtiges Thema: die Luftrettung im Notfall. Birgit Pielen kommentiert.

... Ihre Nachricht zu den erweiterten Einsatzzeiten von „Christoph 10“ in Wittlich ist an Weiberdonnerstag gekommen. Das ist ungewöhnlich, denn es gibt bessere Tage für dieses ernste Thema. Sei’s drum: Es zeigt, dass das Innenministerium in Mainz trotz der närrischen Hochphase den Hilferuf des ländlichen Raums erhört hat.







