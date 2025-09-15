Wird aus St. Remaclus eine Lichtkirche? Fünf Architekturstudenten aus Gießen haben jüngst Konzepte zur Nachnutzung der Conder Kirche vorgestellt. So sehen die Vorschläge aus.

Ob Tiny-Hotel, Lichtkirche, Raum für Begegnung, Weinkultur oder Kunstausstellungen. Kaum zu glauben, was man aus einer Kirche theoretisch alles machen könnte.

In St. Remcalus in Cochem-Cond wurden jüngst fünf studentische Arbeiten vorgestellt, die sich mit möglichen Umnutzungskonzepten für das Gotteshaus befasst haben. Vorausgegangen war die Absicht der Kirchengemeinde, sich von der Kirche, als eine von acht in der Pfarrei Heilige Maria Magdalena Cochem, zu trennen.

„Ein Verkauf würde aber möglicherweise eine Profanierung mit sich bringen, und das möchten wir vermeiden.“

„Ein Verkauf würde aber möglicherweise eine Profanierung mit sich bringen, und das möchten wir vermeiden“, erklärt Rudolf Laux, Sprecher des Freundeskreises der Kirche. Die Initiative holte sich Unterstützung von Peter Jahnen, emeritierter Architekturprofessor und gebürtiger Conder. Dieser bot an, Architekturstudenten der Hochschule Gießen im Rahmen ihrer Masterarbeit mit der Suche nach Lösungsansätzen für ein Nachnutzungskonzept zu beauftragen und zu betreuen.

i Die Präsentation der studentischen Arbeiten in St. Remaclus stieß auf großes Interesse. Ulrike Platten-Wirtz

Jetzt konnten fünf studentische Arbeiten in St. Remaclus präsentiert werden. Das Interesse an den Arbeiten war groß, rund 80 Zuhörer fanden sich zur Vorstellung der Entwürfe in der Kirche ein. Dank moderner Technik war es möglich, die Arbeiten so visualisiert darzustellen, dass sich die Besucher gut vorstellen konnten, wie die Kirche mit der jeweiligen Nutzungsidee aussehen würde. Vorgaben waren – unter anderem – ein barrierefreier Zugang über einen Aufzug, der Erhalt von Krypta und Innenraum und die Schaffung zusätzlicher WCs.

i Die Idee, in St. Remaclus einen Raum der Begegnung zu schaffen, kommt von Tim Harder und Benjamin Hartmann. Ulrike Platten-Wirtz

Der Bonner Architekten Emil Steffann hatte die Kirche in den 1960er-Jahren bauen lassen und war mit seinem Konzept dem darauffolgenden Konzil der katholischen Kirche schon einen Schritt voraus. „Der Altar in der Mitte des Raums, bei dem der Priester sich den Menschen zuwendet, statt ihnen den Rücken zuzudrehen, war nur eine Besonderheit der Gebäudes“, sagt Jahnen.

Aufgabe der Studenten war es nun, die Besonderheiten des Bauwerks zu erhalten. Der Vorschlag von Tim Harder und Benjamin Hartmann ist, die Kirche zum Raum der Begegnung umzugestalten. Der Altar weicht dafür einer Bühne, die Kirchenbänke werden je nach Nutzung durch Stühle ersetzt. Eine Fußbodenheizung wird auf den bestehenden Boden gesetzt, und im Weinberg hinter der Kirche wird eine Fotovoltaikanlage installiert.

i Der angehende Architekt Tim Niklas Ries schlägt eine variable Teilung mit Glaswänden vor, um einen Wein-Kultur-Erlebnisraum zu schaffen. Ulrike Platten-Wirtz

Beim Entwurf von Tim Niklas Ries wird eine feste Theke eingebaut, und flexible Glaselemente trennen je nach Bedarf einzelne Wein-Kultur-Räume ab, wie kleine Veranstaltungen, Kaffeenachmittage, Ausstellungen oder Konzerte. Die Idee von Jonna Otto und Mahsa Ojani zeigt, wie der Innenraum zu einem Tiny-Hotel werden kann, in dem junge Leute für kleines Geld übernachten können. Dafür wird eine Tragstruktur in den Innenraum gestellt, an der als Raum-in-Raum-Konzept Module aufgehängt werden, die als Schlafzellen genutzt werden. Die Kirche als Raum kann so vollständig erhalten bleiben.

i Mit ihrem Entwurf, aus St. Remaclus ein Tiny-Hotel für junge Leute zu machen, konnten die Studierenden Jonna Otto und Mahsa Ojani punkten. Die Arbeit wurde von der Hochschule mit voller Punktzahl bewertet. Ulrike Platten-Wirtz

St. Remaclus zur Kunstkirche zu machen, ist die Idee von Lea Wolf und Luisa Müller. Eine zweite Ebene dient als Galerie für Bilderausstellungen. Wechselnde Künstler sollen dabei in einer angegliederten Wohnung wohnen, mit dem Auftrag, täglich eine kleine Veranstaltung für Touristen anzubieten. Die Idee der Lichtkirche belässt den Innenraum des Gotteshauses genauso, wie er ist, mit Altar und fest eingebauten Kirchenbänken. Lichtilluminationen entführen die Besucher je nach Anlass in eine andere Welt. Sei es, um Kunstwerke, berühmte Gemälde oder Fotos zu präsentieren, Geschichte zu verdeutlichen oder Schüler zu unterrichten.

i Die Architekturstudentinnen Lea Wolf und Luisa Müller sehen in einer Kunstkirche ein geeignetes Nachnutzungskonzept für St. Remaclus. Ulrike Platten-Wirtz

Die Studierenden sollten zu den jeweiligen Konzepten 15 Best-Practice-Beispiele nennen, die in anderen Orten bereits gut funktionieren. Luftschlösser wurden also keine gebaut. Dennoch wird die Umsetzung nicht einfach. „Sich für ein Konzept zu entscheiden, wird uns nicht leicht fallen“, sagt Berthold Berenz, Vorsitzer des Verwaltungsrats. Seitens des Bistums wird zwar signalisiert, man könne mit allen Vorschlägen mitgehen.

i "Es wird nicht leicht, sich für ein Konzept zu entscheiden", sagt Berthold Berenz, Vorsitzender des Verwaltungsrats (2. von links). Der Freundeskreis der Kirche, vertreten durch Rudolf Laux (links), holte sich Unterstützung bei Architekturprofessor Peter Jahnen (3. von links). Auch einige Studenten waren bei der Präsentation vor Ort. Ulrike Platten-Wirtz

Bedenken gibt es jedoch aus den Reihen des Denkmalschutzes. Mit diesem sollten sich die Kirchenvertreter zusammenschalten, bevor die Entscheidungsphase beginnt. „Denn wenn es am Ende heißt, das geht wegen des Denkmalschutzes nicht, sind wir wieder die Verhinderungsbehörde“, merkt Georg Breitner, Leiter des kirchlichen Denkmalschutzes im Bistum Trier, an.

i Die Idee, aus St. Remaclus eine Lichtkirche zu machen, hatten die Architekturstudierenden Paulina Kes und Alessio Macellino. Ulrike Platten-Wirtz

Und dann ist da noch die nicht unerhebliche finanzielle Seite, die zu bedenken ist. Das Konzept muss finanziell umsetzbar sein. Zumal auch noch Sanierungsarbeiten am Dach des Gotteshauses anstehen. Bis also klar ist, wie es mit St. Remaclus weitergeht, wird noch viel Wasser die Mosel herunterfließen. Rudolf Laux zeigt sich dennoch verhalten optimistisch. „Für uns wäre es wichtig, dass man sich für ein Konzept entscheidet, bei dem eine Profanierung nicht notwendig ist“, sagt er.